Scivola di notte sulla neve e cade nel vuoto per 10 metri: ferita una 22enne

di Vittorino Bernardi

CRESPADORO - Nel rientrare ieri notte dallache si tenuta a Bocchette Gabellale una ragazza di 22 anni, S.L. di Nogarole Vicentino, giunta nei pressi del rifugio Bertagnoli alla Piatta èdal bordo della strada ed è caduta nel vuoto per unaper finire tra le foglie sul terreno sottostante, vicino a un albero. Gli amici che erano lei hanno avvisato il gestore del rifugio che ha allertato la squadra del Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno,per prestare eventuale assistenza.la ragazze è stata raggiunta dai volontari, stabilizzata, caricata in barella, trasportata prima a piedi e poi con la motoslitta per un chilometro fino alla strada, dove è stata affidata all'ambulanza arrivata da Arzignano e diretta all'ospedale per i controlli del caso.