Con uno scooter scippa una donna e la getta a terra, poi rischia frontale

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - A bordo uno scooter hain pieno centro storico di Vicenza e negli istanti successivi ha sfiorato un pauroso frontale con una, per poi riuscire a fuggire. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, in contra' San Rocco, di fronte all'entrata posteriore della Scuola di Polizia. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Questura, che stanno cercando di individuare il rapinatore.Secondo quanto ricostruito laresidente nella stessa via, mentre stava scendendo dalla bicicletta per entrare nel cancello di casa, è stata sorpresa alle spalle dall'uomo che le ha strappato la borsa e poi l'ha spinta a terra. Il malvivente aveva infatti seguito la vittima proseguendo contromano con il suo scooter, risultato poi essere un mezzo di colore bordeaux e con la targa coperta.Supito dopo il "colpo" il rapinatore si è dileguato percorrendo, sempre in contromano, contra' Busato. In quel momento stava transitando una macchina della polizia locale, che stava girando per entrare nella sede di contrà Soccorso Soccorsetto, che lo scooterista ha visto solo all'ultimo, costringendolo ad una brusca frenata e riuscendo ad evitarli per un soffio. Le urla della signora hanno richiamato l'attenzione degli agenti, che hanno inversione di marcia per seguire il rapinatore che, sempre a bordo del suo mezzo, è riuscito a far perdere le proprie tracce.