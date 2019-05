Campagna elettorale, pace fra i candidati per i messaggi denigratori

di Vittorino Bernardi

SANTORSO - Sì chiude la velenosa tensione politica scattata la scorsa settimana sulla campagna elettorale per le amministrative di domenica: il sindaco(centrosinistra), in corsa per la riconferma lunedì 13 maggio ha presentato ai carabinieri di Piovene denuncia contro ignoti per un messaggio anonimo inviato il giorno prima a molti residenti, tramite whatsapp e sms, contenente informazioni e affermazioni non veritiere, a carattere diffamatorio nei confronti della propria amministrazione, con espressioni volgari e gravemente offensive.Indirettamente coinvolto con la sua lista si è sentito lo sfidante Gabriele Facci della Civica per Santorso (centrodestra) che ha immediatamente respinto ogni possibile mormorio con un comunicato ufficiale. «Non possiamo commentare la scelta politica di denunciare ignoti in quanto non abbiamo tra le nostre mani detti messaggi e di conseguenza a noi la vicenda è estranea. Esprimiamo solidarietà all'amministrazione uscente qualora qualcuno si sia permesso di offendere Santorso nella figura della persona che lo rappresenta pro-tempore. L'idea che ci siamo fatti è che qualche “testa calda” abbia agito di sua iniziativa con la conseguenza di esasperare i toni della campagna elettorale». L’autore del messaggio, pentito ed estraneo alla lista di Gabriele Facci, in settimana ha telefonato al sindaco e ha confessato come l'autore del messaggio incriminato. Il sindaco Franco Balzi è in contatto con giunta e la sua maggioranza per decidere se ritirare la denuncia contro ignoti per non avvelenare ulteriormente le ultime ore di campagna elettorale.