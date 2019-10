Sciame di vespe attacca i bambini dell'asilo: a una piccola 10 punture in testa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA) - Attacco delle vespe all'asilo: gli insetti si sono scagliati contro i bambini, due di loro sono finiti in ospedale (uno di loro ha riportato 10 punture sulla testa), come riporta il Giornale di Vicenza. Il fatto è accaduto qualche giorno fa alla scuola d’infanzia Piaget, ad Alte. I bambini erano in giardino con le maestre quando è comparso lo sciame infuriato.