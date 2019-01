Schio vince in scioltezza su Torino e consolida il 2. posto in classifica

di Vittorino Bernardi

SCHIO - A spese del Fixi Torino nella quindicesima giornata di campionato il Famila hala cocente sconfitta interna di giovedì in Eurolega contro il Villeneuve (85-71) costata l’eliminazione dai play off di EuroCup.per Schio, secondo della classe, con un 10-0 al 2’ sulle modeste piemontesi che con 2 vittorie all’attivo giocano senza pressioni e recuperano per il 13-8. Torino mostra buoni spunti e riamane a ruota per il 22-17 al 10’. Secondo quarto, il Famila senza brillare trova un canestro e due liberi di Gruda per il 28-20 al 14’. Èper il Famila, 34-25 al 17’. La gara è gestita in scioltezza dalle scledensi per il 38-28 del riposo. Terzo quarto, il Famila appare in stand-by, non affonda su un avversario modesto e trova il primo canestro dopo 3’16”con Dotto, 41-28.Fassina (doppia), Gemelos (doppia) e Masciadri (tripla) accendono il pubblico per il 64-35 al 30’. Ultimo quarto da accademia,, per il Famila su un Torino rassegnato. Con alcune ottime azioni personali le arancioni firmano un +33 finale, ispirato da Masciadri. Mercoledì il Famila giocherà in Francia a Bourges (alle 20) nel turno n. 11 di Eurolega. Escluse dai play off di EuroCup le arancioni potranno fare le prove generali per la partita di domenica prossima in campionato in casa della capolista (a 4 punti) Umana Venezia.: Filippi, Fassina 2, Masciadri 13, Lisec 11, Crippa 9, Gruda 14, Battisodo 2, Andrè 8, Dotto 6, Gemelos 15. All.: Pierre Vincent.: Jasnowska 14, Togliani 2, Milazzo 6, Botteghi, Trucco 5, Petrova, Bosio ne, Lawrence 12, Reimer 8. All.: Massimo Riga.: Salustri di Roma, Materdomini di Grottaglie, Mignogna di Milano,. Tiri liberi, da due e da tre: Famila 5/6,18/40, 13/18, Fixi 7/11, 8/32, 8/20. Rimbalzi attacco/difesa: Famila 9/36, Fixi 3/18. Palle perse/recuperate: Famila 19/9, Fixi 12/18. Nessuna uscita per falli. Parziali: 22-17, 38-28 (16-11), 64-35 (26-7), 80-47 (16-12). Spettatori 1,400.