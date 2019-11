Trova per terra rotolo di banconote, lo dà al sindaco: si cerca il "distratto"

di Luca Pozza

SCHIO - Mentre si accingeva a chiudere il, l', che si trova in via Battaglion Val Leogra a Schio, ha rinvenuto, facendo le pulizie, unche nella mattinata di oggi (lunedì 25 novembre) ha prontamente provveduto a portare in Comune e consegnarlo personalmente alProtagonista del bel gesto il titolare del negozio, Salman Meral, residente nel comprensorio scledense da diversi anni.E' stato proprio il primo cittadino a rendere nota la notizia alla stampa. «Sono gesti che fanno stare bene e restituiscono fiducia - il commento il sindaco Valter Orsi stringendo la mano a Salman - e ci rammentano che la maggior parte delle persone è onesta. Siamo stanchi di notizie di furti e aggressioni, per questo abbiamo voluto diffondere questa bella notizia». All'interno del Municipio Salman ha invece dichiarato: «Perché avremmo dovuto tenere soldi che non sono nostri?».Nel frattempo non è stato ancora trovato il cittadino "distratto" che ha perso il rotolo di banconote all'interno del kebab: potrà presentarsi in Municipio dimostrando che era effettivamente suo.