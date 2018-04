Schio strapazza Napoli in trasferta e "vede" la finale scudetto

di Vittorino Bernardi

NAPOLI 49SCHIO 74NAPOLI - Il Famila con unanei primi due quarti vince gara3 della semifinale scudetto contro la Saces e si. Le arancioni sono riuscite a riscattare con qualità tecnica la sconfitta accusata a sorpresa domenica in casa 66-75 e così venerdì (20.30) in gara4, ancora a Napoli, cercheranno di strapparesenza passare per gara5 in calendario lunedì (20.30) al PalaRomare. Il Famila ha giocato al suo livello, conper dominare la sfida al PalaVesuvio, fino al riposo per poi gestire il vantaggio. Ad aprire è Miyem dopo 27”, seguita da Macchi dai 6.75 con Miyem a rubare palla e realizzare in contropiede lo 0-7 al 2’. Difende bene Schio, Napoli trova il primo canestro sul 2-7 dopo 3’40” per una risposta da tre di Miyem. Con due palle rubate da Dotto e Anderson e una tripla di Macchi il Famila. In difesa le arancioni annullano Gemelos (8 triple in gara2), ma Napoli trova punti da Cinili e Harmon per il 16-24 al 10’. Secondo quarto, parte con 4-0 in area Schio. Napoli sbatte sulla difesa ordinata da coach Vincent e Gatti al 15’ infila una tripla dall’angolo sinistro per il 18-35. Yacoubou in entrata doppia le partenopee sul 18-37 al 17’. Cinili con due triple recupera qualcosa per Napoli, sotto di 19 al riposo 24-43. Napoli apre la terza decina con un 6-0 al 25’ che innervosisce il Famila. Coach Vincent chiama time out per il successivo canestro di Zandalasini, 30-45. Giocano in velocità le squadre, Napoli è aggressivo con Schio a condurre di 14 (35-49) al 28’. Con un 2+1 Miyem chiude il terzo quarto sul 38-52. Ultima decina d’assalto per Napoli che si spreme per recuperare su un. Masciadri al 36’ firma il +22 (40-62). Non concedono regali le scledensi,, e vincono di 25 con tripla finale di Dotto. Venerdì il Famila cercherà di chiudere i conti con Napoli e volare in finale per vincerecontro l’Umana Venezia o il Passalacqua Ragusa. Gara1 è in calendario il 5 maggio.: Gonzales, Cinili 17, Pastore 3, Carta, Diene 2, Harmon 12, Gemelos 13, Dacic 2, Di Battista, De Cassan. All.: Antonino Molino.: Yacoubou 10, Gatti 6, Miyem 15, Tagliamento 4, Anderson 13, Masciadri 2, Zandalasini 7, Dotto 7, Macchi 8, Ngo Ndjock 2. All.: Pierre Vincent.: Gagliardi di Anagni, Bartolomeo di Cellino San Marco e Marziali di Roma.. Tiri liberi, da due, da tre: Saces 6/7, 14/36, 5/19; Famila 10/12, 23/44, 6/16, 5/28. Rimbalzi offensivi/difensivi: Saces 9/25, Famila 5/28. Nessuna uscita per falli. Parziali: 16-24, 24-43 (8-19), 38-52 (14-9), 49-74 (11-22). Spettatori:un migliaio.