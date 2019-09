SCHIO (VICENZA) - I Carabinieri di Schio (Vicenza) hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo per spaccio di stupefacenti. I militari, a Isola Vicentina, hanno bloccato un 21enne nigeriano trovato in possesso di un ovulo di cocaina per complessivi 6 grammi e un ovulo di eroina da 11 grammi.



La successiva perquisizione domiciliare ha permesso inoltre di rinvenire e sequestrare 35 dosi di eroina per un totale di 17; 4 ovuli di eroina da 1,5 grammi e modeste quantità di hashish e marijuana. All'uomo sono stati sequestrati anche due 2 telefoni cellulari; un notebook; materiale atto al confezionamento dello stupefacente e 890 euro probabile frutto del traffico illecito.

