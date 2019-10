​Lei vuole la separazione, ma il marito non ci sta: la maltratta e la perseguita

L'ALTRO EPISODIO

VICENZA - I Carabinieri di Schio hanno denunciato, percontro familiari,personali,e atti persecutori un. I militari hanno sono intervenuti su richiesta della donna riscontrando che dopo la decisione diavviata dalla consorte, il marito ha reiterato violenze fisiche, condotte vessatorie e di minaccia nei confronti della stessa in più episodi.Terminati i primi controlli, la donna è stata condotta dai Carabinieri all'ospedale di Santorso dove i sanitari hanno registrato uno «stato d'ansia persistente per minacce subite ex marito». Attualmente la vittima è ospitata presso il domicilio di una sua parente dove potrà rimanere sino all'evolversi giudiziario della vicenda.