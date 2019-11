Minorenne rapinato delle cuffiette in una bar, giovane coppia in carcere

di Luca Pozza

SCHIO - E' costato caro ad una, lui 26enne e lei 19enne, aver strappato con la forza delle cuffiette ad unall'interno di un locale pubblico di Schio. Alla fine i carabinieri della locale stazione e dell’aliquota radiomobile della cittadina scledense hannoMohamed El Farah, disoccupato, noto pregiudicato locale e Fadwa Ijaouane, nata a Thiene, pure con precedente penali.Secondo la ricostruzione fatta dai militari attorno alle 19.30 di mercoledì, all’interno del “Blu Bar”, i duehanno sottratto con violenza un paio di cuffiette Apple Airpods ai danni di un, che hanno poi picchiato per impedirgli di allertare il. L’immediato intervento delle pattuglie ha permesso di bloccare i due responsabili prima che si dessero alla fuga, recuperare la refurtiva e acquisire i filmati delle telecamere nelle vicinanze, dalle quali sono stati confermati i fatti.In accordo con la Procura berica, immediatamente avvisata, gli arrestati sono stati condotti nelle case circondariali di Vicenza e Verona. La misura si è resa necessaria in considerazione della efferatezza dei comportamenti posti in essere e dei numerosi e gravi precedenti dei due rapinatori, soprattutto El Farah. Il minore è stato medicato e refertato all'ospedale di Santorso con una prognosi di 4 giorni per traumi con ematoma all’anca destra ed escoriazioni ai polsi.