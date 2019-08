Auto a fuoco, all'interno gravissima una 26enne: sarebbe tentato suicidio

di Luca Pozza

+++ IN AGGIORNAMENTO +++

SCHIO - Potrebbe esserci uno, probabilmente per una, e non un incidente stradale sulla vicenda, avvenuta questa notte e ancora al vaglio delle forze dell'ordine, di una 26enne, residente nell', rimasta gravemente ustionata all'interno della sua auto, che si trovava in un parcheggio in via dell'Industria a Schio, nella zona industriale. Ora la ragazza, che si sarebbe cosparsa addosso della benzina per poi darsi fuoco, versa in condizioni disperate nel reparto grandi ustioni di Verona.L'immediato intervento dei vigili del fuoco, allertati da alcuni automobilisti attorno alle 0.15, ha consentito di trarre in salvo la giovane, che però ha riportato gravissime ferite soprattutto agli arti inferiori. La giovane è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Santorso e da qui in elicottero subito trasferita nel nosocomio scaligero. Sul posto per i rilievi anche i carabinieri della locale compagnia, che per il momento mantengono il più stretto riserbo su quanto avvenuto.