Il papà non risponde al telefono: va a controllare e lo trova morto

SCHIO - Tragedia in via Camin, presso il complesso “La Filanda”, dove nel tardo pomeriggio di ieri 24 apriie i vigili del fuoco hannodi vita l’83enne. A chiamare attorno alle 17 il 115 e il 118 è stato il, in ansia perché l’anziano padre, quindi impossibile da aprire. I pompieri giunti sul posto hanno rotto il vetro di una finestra al primo piano, sono penetrati nell’appartamento e trovato l’anziano riverso sul pavimento del salotto, privo di vita. I sanitari del Suem di Santorso hanno certificato il decesso per cause naturali, un probabile arresto cardiocircolatorio. Sono intervenuti anche i carabinieri di via Maraschin per i rilievi di legge e autorizzare il trasporto della salma all’obitorio dell’ospedale Alto Vicentino.