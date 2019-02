La pesta a sangue per 15 anni, lei aveva presentato e poi ritirato venti denunce

IL CASO LIMITE IN VENETO

SCHIO - I carabinieri di(Vicenza) hannounin esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere ai domiciliari perL'uomo, un 38enne, originario della vicina, è ritenuto colpevole di aver tenuto una condotta aggressiva nei confronti della suae madre dei suoiper quasiTutto ha avuto inizio nel 2004 quando, già dopo i primi mesi della loro relazione, l'uomo avrebbe dimostrato di essere una persona violenta arrivando, dopo diversi litigi, a rompere il naso della donna con un pugno. Da lì e fino al 2014 è stato un susseguirsi di aggressioni che hanno portato la compagna a, tutte peròdi volta in volta. Dopo l'ennesima aggressione che aveva danneggiato il timpano della vittima l'uomo nel 2017 si era sottoposto ad un percorso terapeutico-riabilitativo in una comunità vicino a Lecce e, al suo ritorno, la compagna aveva deciso di accoglierlo nuovamente in casa confidando in un reale cambiamento dei suoi comportamenti. In effetti non si sono registrati più problemi fino a maggio 2018 quando, a causa di una crisi depressiva, il 38enne ha smesso di lavorare e ha ripreso le sue condotte violente verso la compagna.