Pauroso frontale tra due auto: gravissimi donna e un 21enne

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Sono, rimasti coinvolti nella mattinata di oggi in unavvenuto a Schio. Poco prima delle 8.30 i vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti lungo provinciale 114 in via Pista dei Veneti per uno scontro frontale tra due autovetture, avvenuto in un tratto rettilineo.Sono stati proprio i pompieri ha prestare i primi soccorsi ai due conducenti, che sono stati estratti dalle vetture e poi affidati ai sanitari del Suem 118, che li hanno stabilizzati sul posto e poi trasferiti con due ambulanze in. A causa dell'incidente la provinciale: i carabinieri hanno deviato il traffico in altre arterie e poi eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro. Alla luce del sinistro ci sarebbe una delle due vetture che ha invaso l'altra corsia.