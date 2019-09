© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO (VICENZA) - Alle 00.20 circa di domenica 29 settembre 2019, a seguito richiesta d'intervento pervenuta alla centrale operativa, due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute aper un incidente.Un'autovettura Mercedes stava percorrendo viale dell'Industria con direzione Schio centro. Giunta in corrispondenza della rotatoria presente con via L. Dalla Via, presumibilmente a causa dellanon si avvedeva dellasalendo sopra a quest'ultima. Nonostante i danni riportati a seguito dell'urto, il mezzo proseguiva la marcia terminando la corsa contro il verde pubblico presente lungo il margine destro della carreggiata.Il personale operante giunto in loco riscontrava però l'e. Le due pattuglie si sono messe alla ricerca del conducente, individuato nella vicina zona industriale e, con non poche difficoltà, lo hanno sottoposto a prova etilometrica: aveva unPer tale motivo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza per aver circolato in stato d'ebbrezza alcolica, con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale in orario notturno. La patente di guida è stata immediatamente ritirata ai fini della revoca e l'autovettura è stata sottoposta a sequestro ai fini della confisca.