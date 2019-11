In auto abbatte un albero e un cartello stradale: 26enne ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO (VICENZA) - La notte scorsa, alle 1:40, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Roma aper un’auto finitasopra un’aiuola dopo aver primae un: ferito un giovane.La squadra arrivata da Schio, ha messo in sicurezza l’auto, mentre il giovaneera riuscito a venire fuori autonomamente dalla Dacia Sandero. Il giovane uomo è stato assistito dal personale del Suem 118 e poi trasferito in ambulanza in ospedale. I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dalla polizia locale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.