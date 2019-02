Divampa un incendio in un monolocale: un intossicato da fumo

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Intervenuto notturno alle 23 di ieri 14 febbraio dei vigili del fuoco in via Cristoforo per un incendio con soccorso a una persona. Delle fiamme divampate dal piano cottura della cucina, per cause al vaglio, si sono propagate all’interno di unal secondo piano di un caseggiato. I pompieri arrivati con due mezzi hanno spento il rogo ed evitato l’delle fiamme all’intero alloggio e agli attigui appartamenti. Il 28enne residente nell’appartamento nel tentativo di spegnere le fiamme haper restare intossicato. Il personale del Suem 118 fatto intervenire dai vigili del fuoco ha trasportato l’uomo al pronto soccorso di Santorso per le. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza con il rientro in casa dei condomini, usciti per sicurezza dagli attigui appartamenti.