Rubano in un appartamento: incastrati dal vicino di casa della vittima

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Tre giovani nomadi (un ragazzo e due ragazze) con precedenti penali, hanno collezionato una nuova denuncia per lo spirito d’osservazione di un solerte cittadino che ha chiamato il 112. I carabinieri della locale compagnia di via Maraschin a conclusione di un’attività investigativa hanno deferito in stato di libertà per furto in abitazione C.H., nato a Thiene nel 1999; D.P., nata a Trento nel ’98 e V.S., nata in Russia nel 2001. A carico dei tre soggetti i militari del capitano Jacopo Mattone hanno raccolto gravi e concordanti indizi di reato per il furto di uncompiuto il 5 giugno in un’abitazione di via Lungo Gogna. I tre ladri sono stati rintracciati grazie alla precisa descrizione fornita da un vicino della vittima che li ha notati allontanarsi dall’abitazione subito dopo avere commesso il furto. La conoscenza da parte dei militari dei tre soggetti ha permesso di mostrare al testimone le foto di C.H., D.P. e V.S., subito riconosciuti. E successivamente denunciati.