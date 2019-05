Parte il concorso ecologista a premi Comune-Ulss7 “In bici al lavoro”

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Nell’ambito del progetto ecologista “Guadagnare salute” dell’Ulss 7 Pedemontana, il Comune di Schio per il quarto anno consecutivo invita i cittadini a usare la bicicletta nel percorso casa-lavoro e viceversa. Pedalare sulla due ruote nel tratto tra la propria casa e il luogo di lavoro riduce le emissioni inquinanti nell’aria e giova alla salute di chi pedala. Il concorso si rivolge ai lavoratori maggiorenni residenti nel Comune di Schio o che si recano a Schio per lavoro, indipendentemente dalla loro residenza, e ai dipendenti Ulss 7 che lavorano all’ospedale di Santorso. La partecipazione è aperta anche ai pendolari verso Schio che utilizzano la bicicletta nel territorio di Schio, in associazione all'abituale mezzo di trasporto (treno, auto). Il concorso si svolgerà dal 13 maggio al 2 agosto 2019. L'iscrizione al concorso si effettua compilando la scheda di iscrizione on-line sul sito comune.schio.vi.it, info 0445.641364. Entro l'8 settembre il lavoratore dovrà consegnare allo sportello QUICittadino di piazza dello Statuto (o tramite e-mail all’indirizzo ambiente@comune.schio.vi.it) il volantino scheda “Giorni Pedalati”, autocertificazione sul numero dei trasferimenti compiuti in bicicletta. Ogni iscritto al concorso partecipa a un’estrazione a premi se utilizza la bicicletta per recarsi al lavoro almeno 25 giorni lavorativi compresi tra il 13 maggio e il 2 agosto. L'estrazione dei numerosi premi in palio avrà luogo nel mese di settembre. Tra i premi in palio: un buono per soggiorno in hotel per un weekend, caschi-bici, ciclo-computer e buoni-spesa Coop Alleanza 3.0.