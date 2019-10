​Ciclista investito sulle strisce pedonali da un'auto: ricoverato in prognosi riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO (VICENZA) - Alle nove di stamani, 4 ottobre, una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio è intervenuta in viale dell'Industria di Schio per il rilievo di un sinistro stradale.Un'autovettura Toyota Yaris percorreva viale dell'Industria con direzione Santorso. Giunta in prossimità dell'attraversamento pedonale presente nei pressi del Palaromare, il conducente dell'autovettura è entrato in collisione con una bicicletta che stava attraversando la carreggiata, utilizzando l'attraversamento pedonale. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote: quest'ultimo prima ha urtato contro il parabrezza dell'auto e poi è caduto a terra. Il ferito è stato trasportato all'Ospedale Alto Vicentino di Santors,o ove tutt'ora è in prognosi riservata.