Schio cede anche in gara4: domenica ultimo match ball scudetto

di Vittorino Bernardi

RAGUSA 73SCHIO 66RAGUSA – Lo scudetto 2018 del basket in rosao, al PalaRomare (ore 20 diretta Sportitalia). Il Famila dopo le vittorie in casa per 62-56 e 63-58 a Ragusa ha ceduto al Passalacqua per 76-59 in gara3 martedì e giovedì 73-66 in gara4. Vittorie meritate per le siciliane che hanno piegato un Famila a tratti pasticcione. Da quanto emerso a Ragusa: sarà battaglia con il pubblico chiamato a fare la “sesta giocatrice in campo”. A sorpresa nella rotazione delle quattro straniere coach Vincentper Hruscakova che parte in quintetto con Anderson, Tagliamento, Zandalasini e Miyem. Ad aprire è Tagliamento da tre al 2’. La partita è viva, le squadre aggressive. Miyem al 4’ realizza il 4-7. Consolini picchia da tre per il vantaggio Ragusa 9-7, con pari risposte di Anderson, Kuster e Ndour per il 15-10., Hamby in entrata firma il 17-10 al 6’. Ragusa mostra una straordinaria energia e forza fisica, ruba tre palloni e vola. Nel secondo quarto la regista Dotto con una tripla e una doppia carica le compagne. Con tre canestri di Hruscakova e uno di Zandalasini il Famila recupera 36-34 al 15’. Partita riaperta, grazie alla difesa di uno Schio efficace sulle veloci transizioni di Ragusa. Miyem impatta da sotto 40-40 al 19’. Ndour sulla sirena del 20’ firma il 44-40 del riposo. Terza decina, Dotto osa e trova la tripla del 46-45. Tre palloni del Famila vengono sputati dal ferro e Ragusa allunga 55-47 al 26’. Le lunghe Ndour da tre e Hamby da due fanno male a Schio per il 60-49 al 28’. Le arancioni reagiscono con un 6-0 per i 60-55 del 30’. Anderson apre l’ultimo quarto per il -3. Ragusa recupera un paio di palloni che capitalizza per il 65-60 al 34’. Nei minuti finali Schio si spreme per recuparare, ma non c’è al tiro e cede. Per domenica è attesa la reazione arancione per festeggiare lo scudetto n. 9, il più bello.: Consolini 9, Gorini, Spreafico 1, Formica 4, Soli 5, Hamby 22, Kuster 11, Ndour 21. N.e.: Rimi, Miccoli Buongiorno e Valerio. All.: Giovanni Recupido.Miyem 16, Tagliamento 8, Anderson 10, Masciadri, Hruscakova 8, Zandalasini 9, Dotto 11, Macchi 4. N.e.:Gatti e Ress. All.: Pierre Vincent.: Cappello di Porto Empedocle, Catani di Pescara, Del Monaco di Bologna.Tiri liberi, da due e da tre: Passalacqua 13/15, 21/39, 6/23; Famila 5/9, 23/44, 5/12. Rimbalzi attacco/difesa: Passalacqua 11/21, Famila 9/23. Palle perse/recuperate: Passalacqua 10/10, Famila 13/3. Tecnico Zandalasini 35’. Infortunio Formica 32’. Uscita per falli Hruscakova 38’. Parziali: 30-11, 44-40 (14-29), 60-55 (16-15), 73-66 (13-11). Spettatori 1.500.