Finisce in moto contro una macchina: muore a 44 anni

GALLIO - Drammatico sinistro ieri 2 giugno sulle strade dell’altopiano nella prima domenica di sole in una primavera piovosa. In località Campanella, tra Gallio e Foza, ha perso la vita undi. Dalla prima ricostruzione da parte della polstrada di Schio intervenuta per i rilievi il 44enne in sella a una Yamaha Mt10 alle 14.30 circa si è schiantato su una Skoda Yeti condotta dell’eneghese Paolo Peruzzo di 46 anni.La dinamica del tragico incidente è da appurare, da testimonianze raccolte dagli agenti il conducente dell’auto che arrivava da Enego in una manovra di svolta a sinistra non avrebbe dato la precedenza al centauro che in arrivo dalla direzione opposta si è schiantato per compire un volo di alcuni metri e finire con il corpo contro il guardrail. L’impatto sulla barriera stradale è stato letale per Andrea Sartor: soccorso e rianimato sul posto dal Suem di Asiago è spirato dopo circa un’ora per le gravi lesioni riportate.