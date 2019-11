Controlli antidroga a tappeto: due giovani segnalati, c'è anche un 19enne

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Uncon numerose pattuglie dislocate contemporaneamente a Schio e negli altri comuni nell'Alto Vicentino, finalizzato al contrasto di reati predatori ed in materia di stupefacenti, è stato messo in atto ieri sera dai carabinieri della compagnia di Schio assieme ai colleghi delle stazioni del comprensorio. Nel corso dell'sono stati controllati 21 veicoli e 42 persone, mentre ulteriori 4 controlli sono avvenuti in bar e sale slot della zona.Due le persone, tra cui un giovanissimo, trovati in possesso di droga e che per questo verranno segnalati in Prefettura a Vicenza come consumatori: si tratta di D.M.A., 28 anni, residente a Thiene, incensurato, controllato a Velo d’Astico, trovato in possesso di 3,70 grammi di T.A., 19enne, pure di Thiene, con alle spalle piccoli precedenti, controllato a Piovene Rocchette, che aveva con sè 0,3 g di marijuana.