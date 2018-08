Scatta il concorso che renderà immortali i monumenti della città

di Roberto Cervellin

VICENZA -, è il vostro momento. In settembre bensaranno a vostra disposizione per essere immortalati. Gli scatti migliori, con, finiranno su Wikimedia Commons, il database multimediale diLa città del Palladio ha aderito al concorso “” autorizzando i partecipanti a riprendere e condividere basilica palladiana, palazzo Chiericati, teatro Olimpico, chiesa di Santa Corona, museo naturalistico e archeologico, e quello del Risorgimento e della Resistenza. E ancora: duomo, chiesa di San Lorenzo, basilica di Monte Berico, mura scaligere, parco Querini, Campo Marzo e giardini Salvi.Promosso da- associazione della Wikimedia Foundation, la fondazione che sostiene Wikipedia nel mondo - e giunto alla settima edizione, il bando sarà aperto. Per partecipare è necessario fotografare una o più opere inserite nella lista di wikilovesmonuments.wikimedia.it, che comprende molti monumenti del Paese, tra cui appunto quelli vicentini.L'autore degli scatti dovrà registrarsi sul sito commons.wikimedia.org. Lavaluterà le immagini in ottobre, mentre la proclamazione deiavverrà a fine 2018. Le immagini potranno essere utilizzate da tutti, anche per scopi commerciali. Arricchiranno così l'enciclopedia virtuale di Wikipedia diventando. Informazioni su wikilovesmonuments.wikimedia.it.