In aeroporto con moglie e tre figlioletti: ma portava 2,5 kg di droga

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - Scacco allo spaccio: i carabinieri del Norm della locale compagnia hanno tratto in arresto all’undi: il dominicano, 38 anni, residente ad Asolo (Treviso).Di ritorno dalla Repubblica Dominicana, l’uomo era in compagnia della moglie - che è stata- e diReso noto ieri, il blitz dei militari del capitano Adriano Fabio Castellari è stato messo a segno sabato: Cristofer Sanchez Ogando è stato fermato in aeroporto con, occultati nel doppiofondo della propria valigia.era confezionato sottovuoto con un’ulteriore schermatura in plastica e coperto da spezie e cibi dominicani per eludere i controlli delle unità cinofile antidroga.I carabinieri sono risaliti al 38enne grazie a un’operazione scattata lo scorso novembre con l’arresto del dominicano di 30 anni Antonio Ortiz Macario Apolinar trovato con 150 grammi di cocaina purissima e più di 4 mila euro. Sono seguitiminori, tra il bassanese e il trevigiano, serviti a risalire a Cristofer Sanchez Ogando così da attenderlo in aeroporto e arrestarlo: da martedì è in carcere a Venezia. Oltre alla moglie sono stati denunciati due domenicani che attendevano il corriere al Marco Polo per accompagnarlo nella sua abitazione di Asolo.