Sbatte contro un albero e abbandona l'auto "fuggendo" con un amico

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ZANE’ - È stata una notte dell’Epifania passata perdai residenti di via Ferrarin, a causa di un sinistro dai: un quarto d’ora dopo la mezzanotte sono balzati dal letto, svegliati da un fragore di lamiere e scesi in strada hanno visto una, all’altezza del civico 74 con il conducente a salire su un’auto che seguiva, di un probabile amico, per scomparire in direzione del centro del paese. Sul posto è intervenuta una pattuglia dellaGli agenti nel controllo dell’auto hanno notato che era priva delle chiavi di accensione e dei documenti di bordo,assicurata e revisionata e. Dalla numerazione della targa gli uomini del comandante Giovanni Scarpellini sono risaliti al proprietario:. Dopo i rilievi del sinistro l’auto è stata recuperata per ulteriori accertamenti e perchè d'intralcio alla circolazione stradale. La polizia è a caccia dell’uomo che era alla guida della Fiat Punto incidentata.