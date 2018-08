Satanismo e vampirismo: 2mila vicentini nelle stette. «Avvicinati nelle discoteche e sui social»

di Vittorino Bernardi

VICENZA - Il Vicentino terra diall’? La risposta è sì dai dati elaborati dal(Gruppo ricerca e informazione socio-religiosa): associazione privata di cattolici, culturale e religiosa, senza scopo di lucro costituitasi l’8 febbraio 1987, con loil 25 settembre 1990. La sede nazionale è in via del Monte a. Sarebbero circa 2mila (stima in difetto) in provincia i frequentatori di sette: di tutte le età, uomini e donne, e classi sociali. Nel Vicentino non ci sono punti di ascolto del Gris, come a Treviso e Verona.Referente di Treviso è. «Il fenomeno è in crescita esponenziale. Le persone -spiega -I giovani vengono avvicinati nelle discoteche, nei concerti e attraverso i social. Uscirne è difficile». Tale fenomeno è legato anche all’abbandono della pratica della religione cattolica, niente messa alla domenica, niente preghiera quotidiana. «Indubbiamente. A noi e alle parrocchie giungono richieste di aiuto da parte di persone per dei congiunti caduti nelle sette. Purtroppo i familiari sottovalutano i segnali. Serve più attenzione da parte di tutti, anche da parte dellache nella questione è come dire assente».