Affitta la casa in Germania per le vacanze, versa 700 euro e poi si accorge della truffa

SAREGO - Quella, nel mese di agosto dello scorso anno, l'aveva sognata da tempo. E così attraverso un, che pubblicizzava l'affitto di un appartamento nel centro della città, un 23enne residente a Sarego ha effettuato una favore di un conto corrente intestato a due uomini, M.C. 43enne, residente a Matelica (Macerata) e C.A. 49enne, che abita a Cormano in provincia di Milano.Tuttavia i due sono svaniti nel nulla e con loro la bella casa. E così il giovane, oltre a dover rinunciare alla sua vacanza in Germania, ha capito di essere stato truffato e così si è rivolto ai carabinieri della stazione di Lonigo per denunciare il fatto: i militari hanno avviato le indagini e ieri, al termine dell'attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per truffa in concorso.