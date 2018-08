Lite degenera: prende le forbici e si scaglia contro il convivente

di Luca Pozza

SAREGO - Ha rischiato di finire inunaavvenuta l'altra sera in una casa di Sarego, dove vive una coppia. Durante l'alterco, pare iniziato per futili motivi ma poi degenerato, una, C.O., ha aggredito il convivente, un 51enne nativo del luogo, con un, che erano custodite in un cassetto.L'uomo è riuscito a parare i colpi, evitando il peggio, ma nella collutazione è rimasto ferito ad un braccio nel tentativo di difendersi. Pur ferito il 51enne è riuscito a lanciare l'allarme al 112 e a far intervenire sul posto una pattuglia dei carabinieri della stazione di Longare: i militari sono riusciti a riportare la calma e dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti hanno denunciato in stato di libertà la donna per lesioni. L'uomo è stato invece trasportato in ospedale a Vicenza dopo gli sono state suturate le ferite: per lui è stata indicata una prognosi di 15 giorni.