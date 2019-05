Anziano ciclista travolto alle spalle da un'auto: condizioni disperate

di Luca Pozza

SAREGO - Sono disperate le condizioni di un, coinvolto nel primo pomeriggio di oggi a Sarego, in un. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, che risiede a pochi chilometri dal lungo del sinistro, stava percorrendo in biciceltta la provinciale Favorita quando è stato, guidata da un giovane di Lonigo, che viaggiava nella sua stessa direzione, verso il comune leoniceno.Le condizioni del ciclista, soccorso da alcuni automobilisti, tra cui lo stesso investitore, sono apparse subito gravissime. Sul posto è giunta un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari hanno subito chiesto l'intervento dell'elisoccorso, che ha poi trasportato il ferito all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato subito dirottato in sala di rianimazione. Sul luogo dell'incidente anche due pattuglie della polizia locale che hanno chiuso la strada, per circa mezzora, per consentire i soccorsi e deviato il traffico in altre arterie.