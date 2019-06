Si schianta col furgone su una casa, crolla parte del muro, paura per l'inquilina

SAREGO - Ha perso il controllo del furgone Opel Vivaro andandosi a schiantare contro una saracinesca e il montante di una abitazione facendo crollare una parte di muro. È successo poco prima delle 2,30 della notte scorsa in via Manzoni a Sarego, in provincia di Vicenza. Sul posto i vigili del fuoco hanno tirato fuori dall'abitacolo del mezzo l'uomo, un 38enne vicentino, che si è schiantato contro la recinzione di una abitazione mentre stava percorrendo la strada in direzione Lonigo. Illesa l'anziana inquilina della casa, che dormiva in una stanza distante dal punto in cui il muro è crollato. I pompieri hanno messo in sicurezza il furgone e l'abitazione, mentre il conducente è stato soccorso dal personale del Suem 118 e portato in ospedale.

