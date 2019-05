La "Uno" come ariete, banda del bancomat fa esplodere lo sportello postale

di Luca Pozza

SAREGO - Unaha rotto il silenzio questa notte nelI carabinieri delle stazioni di Lonigo e Camisano Vicentino sono accorsi attorno alle 2.15 dopodei residenti della zona di via Floriani, dove si trova la locale agenzia postale. Qui una banda di banditi, utilizzando del materiale esplodente inserito all’interno della postazione bancomat, hanno provocato la deflagrazione con l'obiettivo di rubare le banconote inserite per il week-end. Qualche istante prima gli stessi si erano introdotti nei locali abbattendo una delle vetrate con l'utilizzo di una, rubata qualche ora prima ad una donna di 53 anni residente a Lonigo.I malviventi, dopo aver prelevato il danaro rinvenuto all’interno dello, attualmente in fase di quantificazione, si sono allontanati a bordo di un'altra autovettura. Sul posto sono intervenuti amche i vigili del fuoco di Lonigo per spegnere un principio d’incendio all’interno dei locali dell’agenzia, causato dalla deflagrazione. Le indagini dei militari sono in corso per risalire all’identità degli autori, anche attraverso l’esame dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.