di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARCEDO - Un notevole quantitativo di, l', più conosciuto con il termine diè stato sversato oggi, mercoledì 23 ottobre, in un lungo tratto di via Europa a Sarcedo. A perderli un autocarro, a pieno carico supureriore a 7,5 t, che trasportava dei grossi fusti ed era diretto in un'azienda dell'Alto Vicentino.All'improvviso il camionista, un 39enne residente nel Padovano, ha notato che uno dei fusti, della capacità di circa 150 litri, perdeva liquido. Appena accortosi del problema ha accostato, entrando nell'area di servizio Eni, che si trova proprio in via Europa. Nel frattempo è stato segnalato alla centrale deltale sversamento: la pattuglia di vigili, intervenuta sul posto, ha accertato che la perdita aveva interessato buona parte della carreggiata e le aree adiacenti alle pompe di benzina.Gli stesso agenti hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Schio i quali hanno messo in sicurezza e bonificato l'area di servizio e scortato l'autocarro fino a Quinto Vicentino, mentre per la pulizia della sede stradale sono intervenute le squadre di Sicurezza Ambiente.