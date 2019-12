Travolto da un'auto: Giorgio non ce l'ha fatta, morto 4 giorni dopo

di Luca Pozza

SARCEDO - Non ce l'ha fatta il, Giorgio Bonato, residente a Sarcedo in via Togarelli, coinvolto sabato sera in unavvenuto a poche decine di metri da casa. L'anziano è infatti deceduto all'alba di oggi (mercoledì 11 dicembre) nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vicenza, dove era stato subito trasferito a causa delle ferite riportate. Al San Bortolo l'uomo era già giunto in stato di coma e non aveva più ripreso conoscenza.Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale Nordest vicentino, che aveva eseguito i rilievi, Bonato è stato investito dalla Fiat Punto, condotta da M.C., 38 anni, pure residente a Sarcedo, che stava percorrendo via Bassano del Grappa con direzione Thiene: giunto all'altezza dell'attraversamento pedonale davanti al bar La Lanterna, l'automobilista non è riuscito ad evitare l'impatto con l'anziano che stava attraversando la strada da via Villa Capra in direzione dello stesso locale.L'impatto è stato molto violento: l'83enne, colpito in pieno, era stato sbalzato di qualche metro più avanti, nel lato opposto del senso di marcia, da dove, fortunatamente, non giungeva alcun veicolo. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, da qui la decisione del trasferimento a Vicenza, dove però è stato inutile il prodigarsi di medici e infermieri. Già sabato il magistrato di turno aveva disposto il sequestro del veicolo, ora il conducente è indagato per omicidio stradale.