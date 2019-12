Investito da un'auto sulla strisce: pensionato in condizioni disperate

di Luca Pozza

SARCEDO - Sono, G.B., coinvolto nel tardo pomeriggio di oggi in una Sarcedo, il comune dove risiede. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale Nordest vicentino, che ha eseguito i rilievi, una Fiat Punto, condotta da M.C., 38 anni, pure residente a Sarcedo, stava percorrendo via Bassano del Grappa con direzione Thiene: giunto all'altezza dell'davanti al bar La Lanterna, l'automobilista non è riuscito ad evitare l'impatto con l'anziano che stava attraversando la strada da via Villa Capra in direzione dello stesso locale.L'impatto è stato molto violento: l'uomo,, è stato sbalzato di qualche metro più avanti, nel lato opposto del senso di marcia, da dove, fortunatamente, non giungeva alcun veicolo. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: soccorso da un'ambulanza del Suem 118 dell'ospedale di Santorso, l'anziano è statro subito dirottato al San Bortolo di Vicenza, dove è stato immediatamente trasferito in sala di rianimazione. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro del veicolo.L'incidente ha provocato disagi al traffico: i vigili hanno provveduto alla chiusura dell'arteria per il tempo necessario ai rilievi tecnici.