Cunial, il M5s ha avviato il procedimento per espellere la deputata

ha attaccato il provvedimento legato alla Xylella, batterio che sta mettendo in ginocchio l’olivicoltura pugliese, parlando di «scempio» compiuto dal Governo «in nome e per conto delle agromafie». Parole che hanno scatenato l'ira dei vertici grillini: «La misura è colma», ha sbottato ieri in serata il capogruppo Francesco D'Uva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -, la deputata veneta del, è fuori dal partito. Oggi è stata avviata la procedura di espulsione da parte del direttivo M5S per la deputata che alla Camera