Tre minorenni si fingevano sordomuti in strada per spillare denaro

VICENZA - Ieri mattina le pattuglie antidegrado della polizia locale sono intervenute in corso Palladio per fermare eche fingendosichiedevano con insistenza e in modo molestoper aprire un fantomatico centro nazionale per bambini poveri e disabili. Uno stratagemma per spillare qualche euro ai cittadini dal cuore tenero. Gli agenti hanno identificato i tre minorenni per nulla sordomuti e accertato l'dell’associazione per cui venivano raccolti i fondi. Per il trio è scattata la sanzione di 50 euro per mendicità molesta e il sequestro del denaro raccolto pari a 125,87 euro.