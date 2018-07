Abbandonano per strada 26 sacchi d'immondizia: beccati 2 ecofurbi, maxi multa di 650 euro

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Due furbetti dell’dei rifiuti sono stati sanzionati. Grazie a precise segnalazioni di privati alla centrale operativa di via Pasini una pattuglia del consorzio di polizia locale Alto Vicentino è intervenuta presso l'isola ecologica di via Pio X, all’incrocio con via Trento e Trieste.Giunti sul posto gli agenti del comandante Giovanni Scarpellini hanno trovato abbandonati, di vario colore e contenenti. È intervenuto un operatore ecologico che assieme agli agenti ha ispezionato il contenuto. All'interno dei sacchi sono stati rinvenutia identificare i due autori dell'abbandono selvaggio: sono stati sanzionati complessivamente per 650 euro per il mancato rispetto del Regolamento della gestione dei rifiuti urbani adottato dall'amministrazione comunale (abbandono di rifiuti in area pubblica, conferimento di rifiuti non differenziato). I rifiuti sono stati rimossi e l'area interamente ripristinata.