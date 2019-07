Scontro tra auto, il guard-rail "taglia" la cappotta: grave ma miracolato

di Luca Pozza

SANTORSO - Può dirsil'automobilista che alla guida della sua Ford Fiesta è stato coinvolto nella tarda serata di ieri (lunedì) in unavvenuto in via Martiri della Libertà a Santorso, lungo la strada provinciale 350. Secondo quanto ricostruito l'uomo si è scontrato, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, con un'Audi A3, il cui conducente è rimasto praticamente illeso.La "Fiesta", dopo l'urto è finita fuori strada, urtando prima contro il guard-rail, che ha divelto la cappotta dell'auto, per poi concludere la sua corsa su un terreno agricolo. L'uomo è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco di Schio e poi preso in cura dal personale del Suem 118, stabilizzato e trasportato in ospedale a Santorso, dove le sue condizioni sono state dichiarate gravi, anche se. I poliziotti hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro, mentre le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa un'ora.