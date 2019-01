Il cuoco Cedroni vince l'edizione 2018 del premio "Eleganza in cucina"

di Luca Pozza

SANDRIGO - Ildel ristorante "Madonnina del pescatore" di Marzocca di Senigallia (Ancona) è il vincitore dell'edizione 2018 delLo chef 54enne anconetano ha ricevuto il riconoscimento ieri sera a Sandrigo all'antica trattoria Due Spade. Un premio, che ha cadenza biennale, dedicato a Gino Pozzan grande "oste" sandricense, per iniziativa voluta dal figlio Giovanni nel 2009 per ricordarne lo stile tra casseruole e girarrosti e le doti di intrattenimento, una eleganza eletta appunto a stile di vita.Selezionato tra decine di cuochi italiani, Cedroni è considerato uno tra i più creativi creativi d'Italia. «E' senza dubbio un grande innovatore - ha spiegato l', accademico della Cucina Italiana, che nelle vesti di presidente della giuria del premio ha presentato la serata - perchè riesce a coniugare lo sguardo sul futuro ad una profonda tradizione. La sua immagine di grande attualità è confermata e consolidata dai riconoscimenti, dalla presenza in note trasmissioni, ma soprattutto dalla sua grande volontà di non tralasciare, lo studio e la ricerca''.Il premio "Eleganza in cucina" (che sarà riproposto nel gennaio 2020) vanta tra i vincitori personaggi di spicco a livello nazionale, come glie l'imprenditore vitinicolo Fausto Maculan.