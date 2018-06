Piastra metallica colpisce all'addome un operaio: è gravissimo

di Luca Pozza

SANDRIGO -nel tardo pomeriggio di oggi a Sandrigo, in via Galilei 17, all’interno della ditta Omis spa. Secondo una prima ricostruzione un operaio 44enne del luogo, dipendente dell'azienda, a seguito di un’avaria alla macchina utensile che stava utilizzando, è stato colpito in pieno all’addome da una piastra mettalica, che all'improvviso, per cause in corso di accertamento, si è staccata, schizzando al di fuori in maniera violenta.L’uomo è stato, mentre nel frattempo è stato lanciato l'allarme alle forze dell'ordine: sul posto un'ambulanza del Suem 118 i cui sanitari l'hanno stabilizzato sul posto per poi trasportarlo all', dove è stato subito dirottato inle sue condizioni sono serie. Gli accertamenti sulla dinamica dei fatti sono condotti dai tecnici dello Spisal di Vicenza, intervenuti sul luogo unitamente ai carabinieri della stazione di Sandrigo. Il macchinario è stato al momento posto sotto sequestro in attesa delle verifiche.