Terrore in farmacia: banditi in azione, clienti fatti sdraiare a terra

di Luca Pozza

SANDRIGO -, nella serata di ieri, alla, che si trova in via Monte Grappa 26. Attorno alle 19, poco prima della chiusura, tre, di cui uno armato di pistola, con accento dell’est Europa, hanno compiuto una rapina. Ingente il bottino, anche se l’ammanco è ancora in fase di quantificazione.Al momento dell'irruzione erano presentimentre i rapinatori si sono fatti consegnare l'intero incasso della giornata. Il terzetto si è poi dileguato a bordo di una Fiat Punto di colore blu, provento di furto poco qualche ora prima nel Padovano, a Cittadella: laquesta mattina nei campi in zona Maragnole di Breganze, a conferma che il piano era stato preparato nei dettagli.Le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione dei carabinieri di Sandrigo, coadiuvati dal nucleo operativo della compagnia di Thiene.