San Silvestro tra senzatetto e anziani: tornano "Quelli dell'ultimo"

VICENZA - San Silvestro al ristorante, in discoteca o a casa di amici? Macché. InOltregiovani della diocesi di Vicenza trascorreranno così la notte più lunga dell'anno. Tra gli anziani e gli emarginati. “Non si tratta tanto di andare a fare, ma di andare a stare”, recita uno degli slogan di “, l'iniziativa giunta all'11. edizione proposta dallavicentina ai. L'idea è quella di trascorrere appunto l'ultimo dell'anno all'insegna di une rigorosamenteSì, perché i partecipanti - a cui si chiedonoper cena e festa - non conoscono la struttura a cui sarano assegnati. Il ritrovo sarà ilin via del Mercato Nuovo. Poi scatterà la divisione dei gruppi e si sceglieràil luogo. Rientro alle 20, veglia alle 22.30, e infineper dare il benvenuto al 2018. «I posti sono- ricordano gli organizzatori - Ogni anno contattiamodi realtà». Nel frattempo scatterà “verso l'ultimo”, 3 giorni di convivenza - 29, 30 e 31 dicembre a Vicenza - «per entrare al meglio nello spirito di servizio e solidarietà che ispira questo».