Contatore del gas divelto da camion: due donne evacuate da casa

di Luca Pozza

SAN GERMANO DEI BERICI - Lunghinel pomeriggio di oggi adovesono intervenuti in via Strada Vecchia per undivelto dalrimasto incastrato, mentre si apprestava ad entrare all’interno di un cantiere edile. La squadra intervenuta da Lonigo ha fatto evacuare due donne, che si trovavano all’interno dell’abitazione per la perdita di gas di media pressione, impossibile da tamponare fino a quando non è stata individuata l’intercettazione stradale del contatore.Dopo la chiusura del gas, i pompieri utilizzando cuscini sollevatori e martinetti idraulici hanno spostato il rimorchio adibito al trasporto di macchine operatrici, che ha potuto riprendere la circolazione. I tecnici dell’azienda del gas hanno subito iniziato il lavoro per il ripristino della fornitura del gas. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa due ore. In serata le due donne hanno potuto fare rientro a casa.