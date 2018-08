Salvati due cani per giorni prigionieri in un invaso antincendio

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALTRANO - Esiste nel mondo animale una sorta ditra esemplari della stessa specie? Forse sì, almeno dalregistrato questa mattina dalla polizia locale Nordest Vicentino che alle 7.15 ha ricevuto al comando di via Rasa a Thiene una telefonata da parte di I.Z., residente a Caltrano, che ha chiesto un intervento.«Ieri sera ha fatto una passeggiata in compagnia del mio del cane - le sue parole - e una volta arrivati all'invaso antincendio di Caltrano il mio amico a 4 zampe ha fiutato all’interno dello stesso la presenza di due cani pastore di grossa taglia,all’interno dello stesso». Gli agenti del comandanteper il recupero dei due animal hanno allertato i vigili del fuoco, l’Ufficio tecnico comuale e la protezione civile di Caltrano per avere le chiavi del recinto dell’invaso. Pompieri e vigili intervenuti sul posto hanno trovato i due cani in stato di, probabilmente innescata dalla fame patita nei giorni di "prigionia".È intervenuto così ildell'Ulss 7 Pedemonatana con due medici che hannogli animali. Dalla lettura del microchip è emerso che i due cani, maschio e femmina trovati in buona salute, erano scappati dadi Caltrano: in mattinata sono stati restituiti al proprietario.