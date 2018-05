"Thiene tra fiori e sapori", fine settimana ricco che dà il via ai grandi eventi

di Vittorino Bernardi

THIENE - Torna domanila festa di primavera organizzata dall'associazione di volontariato Amici di Thiene, in collaborazione con il Comune e la Confcommercio mandamentale. È la tredicesima edizione delaperto dalle 15 alle 23 di sabato e dalle 9 alle 19 di domenica, che trasformerà il centro storico in un', ricca di colori, profumi e sapori. Il tutto tra vetrine in fiore, arti in piazza, laboratori creativi, gastronomia tematica e hobbisti con una mostra mercato che renderanno attraenti piazze, strade e angoli del centro storico.Ad animarsi saranno le piazze Ferrarin e Chilesotti, piazzetta Rossi, le vie Roma e Trento e la ztl di corso Garibaldi. «Si tratta di una splendida e affermata iniziativa, capace di crescere di anno in anno - il giudizio del- grazie al volontariato di centinaia di persone, disponibili e generose, e alla sinergia preziosa con il Comune, la ConfCommercio del mandamento e numerose e importanti associazioni attive sul territorio. È una manifestazione che piace e che ha una grande, perché in grado di proporre a ogni edizione idee nuove, coinvolgenti e originali su un tema importante come il nostro rapporto con la terra e le tradizioni». A rafforzare il giudizio del primo cittadino è, assessore al commercio e all’animazione del centro storico. «Thiene tra Fiori e Sapori apre la stagione dei grandi eventi di promozione della Città che continueranno fino a tutto l’autunno. Ringrazio tutti i volontari e le associazioni che collaborano, in una sinergia importante e capace di crescere di anno in anno».