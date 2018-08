Ruba un’auto da un garage ma è subito rintracciato: arrestato 21enne

di Vittorino Bernardi

THIENE – Ha gioito pochi minuti per ilmesso a segno venerdì sera il ladro d’auto A.G., moldavo di 21 anni, in passato residente in provincia e ora senza fissa dimora. Alle 21.40 di venerdì 17 agosto i carabinieri della compagnia di via Lavarone sono intervenuti in via Trentino per il furto appena perpetrato di unaparcheggiata con le chiavi a bordo, all’interno del garage del derubato. Le ricerche avviate poco hanno permesso ai militari del capitano Davide Rossetti diin via Vanzetti. Il giovane che ha ammesso le proprie responsabilità è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico che è stato sequestrato. Ieri mattina nel rito direttissimo in tribunale il modavo è stato condannato a 1 anno, 4 mesi e 10 giorni di reclusione, con, per furto aggravato e per il porto dell’arma da taglio.