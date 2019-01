Ruba due cellulari al centro commerciale: 27enne romeno arrestato e condannato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Un 27enne romeno è stato arrestato per il furto dial Famila del centro commerciale. Verso mezzogiorno di venerdì 4 gennaio il giovane è entrato nel supermercato da normale cliente e pensando di passare inosservato con mossa fulminea ha. Un addetto alla sorveglianza ha notato l’azione, ma non ha fatto in tempo a fermalo e così ha attivato una chiamata al 113 con descrizione del soggetto, fuggito a piedi verso viale Trieste. Dove la polizia lo ha fermato:del personale del Famila è stato accompagnato in questura e identificato.Inizialmente reticente il giovane si è fatto accompagnare nell’appartamento dove vive,: nella sua camera gli agenti hanno trovato i. Ieri mattina, sabato 5 gennaio, nel processo per direttissima il romeno ha patteggiato, con pena sospesa.