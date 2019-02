Semina il terrore con il Suv, tampona dieci auto e finisce in Psichiatria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROTZO - Un 36enne residente in paese lunedì sera ha concluso con un ricovero in ospedale a Bassano del Grappa, nel reparto di Psichiatria, una. L’uomo ha seminato il terrore tra decine di automobilisti, da località Barricata di Cogollo del Cengio fino a Rotzo dove è stato bloccato dai carabinieri di Canove, dopo essere passato per Tresche Conca e Roana. Nella corsa il 36enne ha tamponato, senza provocare feriti, e inseguito dai carabinieri è stato bloccato a Rotzo, nei pressi di casa. Identificato haai militari ed è scoppiato in una: avrebbe giustificato la folle corsa per un litigio con un conoscente. Considerato lo stato di agitazione l’uomo è stato accompagnato in ospedale ad Asiago, da dove è stato trasferito in Psichiatria a Bassano. Probabilmente sarà sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio.