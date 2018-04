Rosso e Bocelli donano una nuova scuola ai terremotati

di Maria Elena Mancuso

Sarà inaugurata mercoledì 2 maggio la scuola media di Sarnano,grazie all’impegno di, attraverso le rispettive fondazioni.Una, con un’ampia corte centrale e tanti servizi, dalla palestra ai laboratori multimediali, che saranno. Un piccolo borgo, in provincia di, duramente colpito dalche nel 2016 devastò l’Italia centrale.L’edificio, completamente realizzato coinvolgendo fornitori del territorio, fabbricato impiegando le più moderne tecniche antisismiche, è stato ufficialmente classificato “”, quindi riparo sicuro in caso di calamità.Un motivo in più perché l, si trasformi in una vera e propria festa per l’intera comunità.Protagonisti indiscussi della giornata saranno, però, gli oltredell’istituto secondario “Giacomo Leopardi” che, ospitati per buona parte dell’anno negli edifici adiacenti ai cantieri, hanno potuto seguire, dalle finestre delle loro aule provvisorie, i lavori per la realizzazione del nuovo istituto.